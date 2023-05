Inseguito sul raccordo a bordo di una Audi Q3 rubata si schianta davanti al carcere di Rebibbia

Un lungo inseguimento. Una pericolosa corsa sul Grande raccordo anulare a bordo di un'auto rubata. Dietro di lui le volanti della polizia a sirene spiegate. Poi lo schianto, contro un marciapiede della via Tiburtina, davanti i cancelli del carcere di Rebibbia. La corsa di un 23enne è finita con le manette ai polsi e qualche contusione.

L'inseguimento ha preso corpo intorno alle 3:00 della notte del primo maggio, quando alla sala operativa della polizia è arrivata la segnalazione di un'auto rubata a Primavalle - una Audi Q3. A bordo del suv un antifurto satellitare che ha localizzato la vettura tramite gps sul Gra. Da qui l'intervento di due volanti del commissariato San Basilio. Intercettata la vettura il conducente però non si è fermato, anzi, ha proseguito la sua fuga a tutta velocità sino all'uscita 13 della via Tiburtina dove ha proseguito la sua corsa in direzione Centro.

Sulla strada consolare, con le volanti alle calcagna, ha perso il controllo della vettura e si è schiantato contro un marciapiede all'altezza dei cancelli d'ingresso del carcere di Rebibbia, in zona Casal de' Pazzi. Non pago il fuggitivo ha quindi provato a scappare a piedi ma è stato raggiunto e bloccato dai poliziotti.

Identificato in un 23enne albanese è stato arrestato per lesioni e resistenza e denunciato per ricettazione.