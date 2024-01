Inseguito per 3 chilometri nel traffico della Prenestina, era drogato e senza patente

Un lungo e pericoloso inseguimento a folle velocità nel traffico della via Prenestina. Una corsa durata 3 chilometri nel corso della quale il fuggitivo ha rischiato di provocare incidenti e investire pedoni. A zig zag sulla consolare, bruciando semafori rossi, con le pattuglie dei carabinieri alle calcagna, il 21enne alla guida del suv è stato poi fermato. Senza patente, aveva indosso un 'pezzo' di cocaina, con una parte della dose appena assunta.

È la prima serata di giovedì 11 gennaio. Una pattuglia del nucleo radiomobile operativo dei carabinieri è impegnata in un posto di blocco all'inizio della via Prenestina, nella zona di Porta Maggiore. Uno dei militari mostra la paletta al conducente di un crossover Peugeot. L'automobilista però, invece di fermarsi, ingrana la marcia e scappa in direzione del Prenestino.

Alle sue calcagna i carabinieri, ma il suv non si ferma. Anzi, accelera e comincia un pericoloso inseguimento ad alta velocità sulla via Prenestina. Dopo circa 3 chilometri di fuga l'automobilista viene poi bloccato dalla gazzella dei militari dell'Arma. Da subito poco collaborativo, in evidente stato di alterazione psicofisica, il guidatore viene poi identificato in un ragazzo romano di 21 anni.

Sottosto ad accertamenti, nella giacca del ragazzo i carabinieri trovano una dose di cocaina e 600 euro. Sottoposto ai test alcolemici e tossicologi il 21enne però si rifiuta e viene portato direttamente in caserma. Sequestrata sia la vettura che la droga, il 21enne è poi risultato essere sprovvisto di patente di guida, in quanto mai conseguita.

Arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, è stato denunciato anche per essersi rifiutato di sottoporsi ai test su alcol e droga. Segnalato alla prefettura quale assuntore di sostanze stupefacenti la sua posizione è ora al vaglio della magistratura.