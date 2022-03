Ricercato ignora l'alt e sperona l'auto dei carabinieri

Ha evitato l'alt, fuggendo per un tratto di strada per poi finire la sua corsa speronando un'auto dei carabinieri di Tor Bella Monaca. È quanto successo la scorsa sera in zona Ponte di Nona, lungo via Trucco.

Notata una vettura che stava procedendo a zig-zag, i militari hanno azionato i segnali luminosi, intimando al conducente di fermarsi per un controllo. Il guidatore, per tutta risposta, ha aumentato la velocità andando a tamponare proprio contro la gazzella dei carabinieri per poi abbandonare il veicolo in strada e tentare di allontanarsi a piedi, il più velocemente possibile.

Il fuggitivo è stato comunque bloccato. Si tratta di un cittadino albanese di 28 anni che, dopo il riscontro con la banca dati delle forze dell'ordine, è risultato gravato da un ordine di carcerazione emesso dalla procura della repubblica presso la corte d'appello di Firenze, per un furto in abitazione commesso a Firenze nel 2016. Il ragazzo era stato condannato a scontare una pena residua di 6 mesi e 21 giorni di reclusione. Il 28enne è stato così trattenuto in caserma in attesa del trasferimento nel carcere di Vieste.