Inseguimento da film, dalla A24 a Ponte di Nona: Smart in fuga bloccata dalla polizia

Un inseguimento da film ha animato le strade di Roma est nel pomeriggio di mercoledì ventitré agosto. Una Smart gialla con ha bordo due uomini a bordo stava procedendo a velocità sostenuta sulla A24. I due hanno ignorato l'alt della polizia stradale e sono entrati in città, nella zona di Ponte di Nona.

Alle loro calcagna altre due volanti della polizia di Stato del commissariato di Sant'Ippolito giunte a supporto. L'inseguimento è terminato fra via Antonio Capetti e via Raoul Chiodelli, quando i fuggitivi hanno tentato di invertire la marcia. La polizia, all'altezza di via Valentino Cerruti, ha così tamponato la Smart, finita contro un'altra vettura con a bordo una mamma e un bambino piccolo.

Sul posto anche il personale del 118. Gli occupanti dell'auto tamponata sono stati medicati sul posto. Il conducente della Smart, invece, è stato bloccato dai poliziotti. Ora è indagato per resistenza a pubblico ufficiale e la sua posizione è al vaglio.