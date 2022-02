Non si ferma all'alt e urta l'auto dei carabinieri

Un arresto e una denuncia da parte dei carabinieri per due uomini che non si sono fermati all'alt. A Pomezia un uomo, a bordo di una moto senza targa, a cui era stato intimato l'alt ha tentato la fuga a tutta velocità arrivando a urtare la portiera dell'auto di servizio.

Bloccato ha anche colpito un militare a calci e pugni prima di essere arrestato con l'accusa di danneggiamento aggravato e resistenza e violenza a pubblico ufficiale. A Ostia invece durante un posto di controllo un automobilista, che è fuggito senza fermarsi, è stato raggiunto in via Antonio Forni e denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto di sottoporsi al test alcolemico.