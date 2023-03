Ignorano l'alt dei carabinieri, abbandonano l'auto e scappano a piedi: presi dopo inseguimento

Un inseguimento prima in auto e poi a piedi è costato l'arresto per un 31enne di Aprilia ed un 21enne di Roma, entrambi indiziati di resistenza a pubblico ufficiale e uno solo di porto abusivo di arma bianca.

Nella notte di mercoledì, i due transitando in auto per le vie di Pomezia, non si sono fermati all'alt imposto da una pattuglia dell'aliquota radiomobile dei carabinieri dando inizio a un pericoloso inseguimento che si concludeva nel comune di Aprilia dove i due, abbandonata la vettura, hanno tentato di fuggire a piedi venendo subito bloccati. Nella circostanza, inoltre, uno è stato trovato in possesso di un grosso coltello e l’altro di una dose di stupefacente per uso personale.