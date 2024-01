In fuga sullo scooter rubato si schianta contro la volante, poi minaccia agenti con un coltello

Una fuga a tutta velocità a bordo di uno scooter rubato. Poi lo schianto contro la volante che lo inseguiva e le minacce agli agenti con un grosso coltello. A finire la propria corsa con le manette ai polsi un 35enne tunisino, con precedenti. Un lungo e pericoloso inseguimento, cominciato fra l'Alessandrino e il Quarticciolo e terminato con l'incidente e l'arresto a Centocelle.

Scooter sospetto al Quarticciolo

È la notte dello scorso 13 gennaio quando una volante della questura di Roma, in servizio di controllo al Quarticciolo, nota due uomini a bordo di uno scooter, entrambi senza casco in viale Alessandrino. Alla vista dell'auto della polizia il conducente dello scooter - un Honda 150 - accelera e si dà alla fuga in direzione via Manfredonia, dando vita all'inseguimento.

Inseguimento nella notte

Il motorino comincia delle manovre pericolose, brucia stop e si immette contromano nelle strade del popoloso quartiere di Roma sud. I fuggitivi riescono a dileguarsi prendendo controsenso via Castellaneta. Diramata una nota di ricerca una seconda volante riesce a intercettare lo scooter all'uscita di via Ostuni, ma a bordo non c'è più il passeggero.

Lo schianto contro la volante

Nonostante la volante alle calcagna lo scooterista continua la sua pericolosa fuga. Attraversa viale Palmiro Togliatti ed entra nella zona di Centocelle. Via dei Gelsi, via dei Castani sino a via Enrico Mauri dove - ad attenderlo - trova la volante. Poi lo schianto. Ancora non pago il conducente ha quindi estratto un grosso coltello e lo ha puntato contro uno dei poliziotti. Poi le minacce e la colluttazione. Il fuggitivo viene quindi disarmato e bloccato, non senza difficoltà.

Ladro in manette

Senza documenti viene accompagnato negli uffici del commissariato Prenestino e identificato in un cittadino tunisino di 35 anni, con numerosi precedenti per droga, armi e reati contro il patrimonio e la persona. Il motorino è invece poi risultato rubato poco prima in via Principe Amedeo, all'Esquilino. Il 35enne è stato poi arrestato per rapina impropria e resistenza a pubblico ufficiale con il giudice che ha poi convalidato l'arresto.