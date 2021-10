La fuga da film di due uomini: scappano contromano, poi si cambiano i vestiti per non farsi riconoscere

In sella su uno scooter rubato hanno forzato un posto di controllo organizzato dai carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia piazza Dante in piazza Vittorio Emanuele II, e sono scappati. È quanto successo nel pomeriggio di sabato quando due uomini hanno dato del filo da torcere alle forze dell'ordine. Durante l'inseguimento, i fuggitivi hanno effettuato numerose manovre pericolose, imboccando vie del quartiere contromano e riuscendo, in un primo momento, a darsi alla fuga a piedi dopo aver abbandonato lo scooter.

I carabinieri hanno quindi iniziato una battuta di ricerche in tutta la zona quando, in un esercizio di vicinato di via Labicana, hanno sorpreso i due fuggitivi mentre stavano cambiando gli indumenti che indossavano per tentare di passare inosservati una volta tornati in strada.

L'escamotage, loro malgrado, non è andato a segno e i due - un 25enne nato in Germania e un 36enne nato in Argentina, entrambi cittadini italiani e residenti a Roma - sono stati arrestati con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale. Nei loro confronti è scattata anche la denuncia a piede libero con l'accusa di ricettazione dello scooter, risultato rubato ad ottobre dello scorso anno.