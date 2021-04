Gta piazza Bologna: inseguito dai carabinieri, si scontra contro un'auto in contromano e scappa

Accertamenti sono in corso sulla Fiesta, non assicurata e sequestrata: all'interno sono stati recuperati effetti personali e una borsa rubata

Frame da Welcome To Favelas

Come nel videogioco Gta è scappato a bordo di un'auto - una Ford Fiesta non assicurata - evitando l'alt dei carabinieri in piazza Ruggero Di Sicilia, poi ha imboccato contromano prima via Lorenzo il Magnifico e poi anche piazza Bologna, dove si è scontrato con una Opel corsa guidata da una 40enne rimasta illesa. Una volta sceso dall'auto è scappato e ora è ricercato.

E' la cronaca di quanto accaduto ieri a Roma, in piazza Bologna. L'uomo non si è fermato infatti nemmeno a soccorrere la donna con cui ha avuto l'incidente, iniziando a correre inseguito da un carabiniere. Il militare, riuscito ad afferrarlo per il giubbotto, è rimasto con quello in mano dopo che l'automobilista pirata è riuscito a sfilarselo e a continuare la sua fuga.

I carabinieri di piazza Bologna, ora, faranno accertamenti sulla Fiesta, non assicurata e sequestrata: all'interno sono stati recuperati effetti personali e una borsa rubata la mattina all'Eur a una donna.