Incidente nel parco dopo fuga con l'auto a noleggio, nascondeva cocaina

Le ha tentate tutte per scappare ed evitare l'arresto. I carabinieri di Montesacro, però, lo hanno bloccato dopo un inseguimento. A finire nei guai un uomo di 34 anni che aveva iniziato la sua fuga già all'interno dell'area del parco dell'Aniene. L'uomo, mentre si trovava a bordo di un'auto a noleggio, alla vista dei militari ha cercato di dileguarsi causando un sinistro stradale, un tamponamento lieve.

Dopo aver abbandonando l’auto sul luogo dell'incidente ha proseguito la fuga a piedi all'interno del predetto parco pubblico ma, poco dopo, i militari al termine delle ricerche lo hanno individuato in largo Beltramelli. Dopo la perquisizione personale è stato trovato in possesso delle chiavi dell’auto a noleggio nonché di 33 dosi di cocaina, del peso di circa 32 grammi e della somma contante di 50 euro. Per questo motivo è stato arrestato e condotto in caserma.