Inseguimento a Ostia, auto con pusher e cliente sperona volante della polizia: agenti feriti

Momenti di tensione nel tardo pomeriggio di giovedì 23 novembre a Ostia dove un pusher è stato pizzicato mentre era in auto con un suo cliente. Da lì ne è nato un inseguimento da film con lo spacciatore che ha speronato l'auto civetta della polizia di Stato in viale Alessandro Piola Caselli, prima di essere arrestato.

Due agenti sono rimasti feriti e sono stati portati all'ospedale Grassi di Ostia. Il tutto davanti agli occhi di diversi testimoni. È quanto successo intorno alle 18.30. La fuga del pusher e del suo cliente è iniziata di fronte alla stazione Lido centro. Lì i poliziotti stavano perlustrando l'area che, stando alle denunce dei residenti, si era trasformata in una piazza di spacco.

Cosa è successo a Ostia

A un tratto un uomo è salito in una Toyota Yaris. Era il cliente di un pusher, un cittadino romeno, al volante di quella vettura. A quel punto i poliziotti hanno deciso di intervenire per un controllo e così ne è nato un inseguimento per diversi chilometri. La Toyota con i due a bordo ha raggiunto via Piola Caselli. Lo spacciatore alla guida ha speronato la macchina degli agenti.

Una mossa disperata che però non gli ha evitato l'arresto. In auto l'uomo nascondeva 80 grammi di hashish, altri 100 ne aveva in casa. Dopo essere stato bloccato è stato portato in commissariato. I due agenti che erano nella volante civetta speronata, invece, sono finiti al pronto soccorso. Non sono in gravi condizioni.