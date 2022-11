Nettuno a mano armata: 18enne in fuga si schianta contro un'auto. Nella Mini un'arma pronta a sparare

Due feriti a colpi d'arma da fuoco. Due fatti di sangue avvenuti a distanza di poche ore l'uno dall'altro che hanno riacceso i riflettori sul territorio del litorale laziale. In particolare nei comuni di Anzio e Nettuno - con il primo sciolto nelle ultime ore dal Governo per infiltrazioni della ndrangheta dopo che il secondo era stato commissariato dallo scorso mese di giugno. Episodi e fatti di cronaca che hanno portato i carabinieri della compagnia di Anzio ad aumentare la pressione sul sottobosco criminale. Proprio in tale ambito nella serata di giovedì 17, i militari hanno attuato un servizio straordinario di controllo del territorio, con particolare attenzione alla zona antistante la stazione ferroviaria di Nettuno, luogo frequentato solitamente da soggetti pregiudicati per reati contro la persona ed il patrimonio nonchè zona di snodo delle principali strade del comune tridentino. Proprio in tale ambito gli uomini dell'arma hanno arrestato un ragazzo di appena 18 anni trovato in possesso di una pistola pronta a fare fuoco e bloccato dopo un pericoloso inseguimento per le strade cittadine.

In fuga dalla stazione di Nettuno

In particolare i militari della compagnia neroniana hanno notato sopraggiungere un’auto - un Mini Cooper di colore chiaro - con a bordo un ragazzo alla guida ed una coetanea quale passeggero. Alla vista del corposo posto di controllo, predisposto su tutte le direzioni di marcia, il ragazzo che era alla guida improvvisamente ha accelerato la marcia e subito ha attirato l’attenzione dei carabinieri. Intimato l'alt con la paletta il 18enne ha provato ad investirli, con gli uomini dell'arma riusciti a scansarsi in tempo.

L'inseguimento da film

Da qui l'inseguimento. Tallonato da due auto dei carabinieri il conducente della Mini Cooper ha proseguito la sua pericolosa corsa per le strade del centro di Nettuno rischiando di provocare diversi incidenti e sfiorando i pedoni e le persone che in quel momento si trovavano a transitare per le strade del centro del comune tridentino.

Un inseguimento da film terminato quando il fuggitivo - immettendosi in una strada stretta - si è scontrato contro un’auto parcheggiata. Bloccato dai carabinieri è stato poi identificato in un giovane italiano 18enne, già noto ai militari per precedenti, risultato essere alla guida senza patente. Nell'auto con lui un'altra giovane, una coetanea.

Una pistola pronta a sparare

Controllata la Mini, sul tappettino lato passeggero, nelle vicinanze del cambio, i carabinieri hanno trovato e sequestrato una pistola di piccole dimensioni cal. 6,35 marca Browing con caricatore inserito, completo di munizioni.

L'arresto

Il 18enne è stato arrestato ed accompagnato presso il carcere di Velletri, gravemente indiziato per il reato di detenzione illegale e trasporto in luogo pubblico di arma nonché del reato di resistenza a pubblico ufficiale per aver forzato il posto di controllo, mettendo in pericolo l’incolumità dei carabinieri e degli utenti della strada; anche la passeggera è stata denunciata in stato di libertà.