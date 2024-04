A tutta velocità con l'auto di grossa cilindrata: neopatentato fermato dopo inseguimento

A tutta velocità sul "macchinone" è stato fermato dopo un inseguimento in zona Portonaccio, al Tiburtino. Un neopatentato romano, a cui poi i vigili hanno ritirato la patente di guida. La sanzione nell'ambito delle attività di controllo delle pattuglie della polizia locale di Roma Capitale al fine di contrastare i fenomeni di malamovida, in particolare nelle zone della città maggiormente frequentate, come Ponte Milvio, Trastevere, Campo de’ Fiori, Pigneto e San Lorenzo.

Sono oltre 900, infatti, le verifiche effettuate dai caschi bianchi nel fine settimana tra minimarket, locali pubblici, esercizi commerciali e attività ricettive, con più di 100 illeciti amministrativi riscontrati e sanzionati dagli agenti. Più di 40 le irregolarità rilevate per la vendita e il consumo irregolare in strada di bevande alcoliche. Due i minimarket perseguiti in quanto trovati aperti oltre l’orario consentito.

Nell’ambito delle operazioni di controllo a tutela della sicurezza stradale, sono state accertate 130 violazioni per superamento dei limiti di velocità e denunciate 4 persone per guida in stato di ebbrezza. Durante l’attività di vigilanza su strada, poco prima delle ore 3:00 della notte fra sabato e domenica, una pattuglia dell’unità Spe (Sicurezza pubblica emergenziale) della polizia locale, ha fermato, al termine di un breve inseguimento, un ragazzo neopatentato: il 19enne procedeva a velocità sostenuta e con una condotta di guida pericolosa, quando è stato avvistato dagli agenti poco prima della galleria Pittaluga, nel tratto urbano dell’A24.

Una volta fermato, è emerso dai controlli eseguiti che il giovane, da poco patentato, si trovava alla guida di un mezzo con potenza superiore a quella consentita. Oltre alle sanzioni previste, per il ragazzo è scattato il ritiro della patente.