Dalla Balduina al Flaminio a 150 km/h su una moto da corsa: la fuga da film nel cuore di Roma

Fuga da film giovedì notte con un motociclista che ha seminato il panico con un inseguimento terminato dopo 5 chilometri di manovre azzardate. Protagonista della notte a tutta velocità un 21enne romano, in sella ad una moto Mv Agusta F3 800. Una corsa al limite, con il centauro che in alcuni tratti ha oltrepassato i 150 chilometri orari per le strade dell'Urbe.

L'easy rider de noantri si è materializzato come un fulmine poco dopo le 2:00 della notte di giovedì scorso sulle strade della Balduina. Arrivato in via delle Medaglie d'Oro una pattuglia della polizia, in servizio di controllo del territorio, gli ha intimato l'alt ma il centauro invece di fermarsi ha scalato la marcia ed è partito a tutte velocità in direzione Prati.

Da qui l'inseguimento in una corsa impari, vista la potenza e la velocità della moto da corsa. Diramata la richiesta d'aiuto alla centrale operativa della questura di Roma è cominciata la caccia al centauro, impossibile da seguire dalla prima pantera che gli aveva intimato l'alt. Da Balduina a Prati il 21enne è quindi arrivato sul lungotevere Grande Ammiraglio Thaon di Revel, al Flaminio. Qui ha poi terminato la propria corsa scontrandosi con una pattuglia della polizia che era riuscito ad intercettarlo.

Feriti due poliziotti, medicati all'ospedale Cristo Re, il centauro nonostante la caduta non ha però riportato conseguenze. Identificato in un 21enne romano, il motociclista è risultato alla guida ubriaco e poi denunciato: per lui l'ipotesi di reato è quella di resistenza, guida in stato di ebbrezza e danneggiamento ai beni dello Stato.