Inseguimento a Monteverde, auto finisce contro un bar

Inseguimento all'alba in zona Monteverde, a Roma, tra i Carabinieri e un'auto con a bordo due persone. La corsa è scattata quando la pattuglia del Radiomobile ha notato l'auto con targa bulgara in via Lorenzo Valla mentre si aggirava con fare sospetto tra le auto in sosta.

Alla vista dei Carabinieri i due a bordo hanno dato gas e si sono allontanati. La corsa è terminata circa un chilometro dopo in via Poerio, quando l'auto con i due fuggitivi è andata a sbattere distruggendo la ringhiera di un bar. I due fermati, di 17 e 21 anni, entrambi con precedenti, sono due ragazzi residenti nella baraccopoli di via Candoni.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Per loro è scattata la denuncia per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato. Nessuno è rimasto ferito.