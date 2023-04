Inseguimento nella notte: in fuga con la Mercedes Classe A, era ubriaco alla guida

Inseguimento da film nella notte fra Monteverde e il Centro Storico. La fuga rocambolesca questa notte fra una pattuglia di carabinieri della compagnia di Roma Trastevere e il conducente di un’auto Mercedes, iniziato in via Dandolo e conclusosi sul ponte Sublicio.

Fermato per un controllo l’uomo si è rifiutato di fornire le proprie generalità, si è rimesso in auto e da via Dandolo si è dato repentinamente alla fuga a bordo della propria autovettura Mercedes classe A. Al termine dell’inseguimento i militari lo hanno fermato all'altezza di ponte Sublicio e lo hanno sottoposto a esame con etilometro, all'esito del quale risultava positivo. La patente gli è stata ritirata e l’auto è stata affidata alla sua compagna che era in auto con lui.

L’uomo, 34 anni, romano, dovrà rispondere anche del reato di resistenza a pubblico ufficiale, per cui è stata inoltrata una informativa alla procura della Repubblica di Roma.