In fuga per chilometri aizza pitbull contro gli agenti. Aveva investito ed ucciso un cane

Ha seminato il panico. Come nei film si è dato alla fuga a bordo di un'auto dopo aver travolto ed ucciso un cane. Dopo aver provato ad investire i poliziotti che lo avevano oramai braccato gli ha aizzato contro il pitbull che era nell'auto con lui insieme alla compagna, con il cane che ha poi morso alla mano uno degli agenti. La fuga da videogames in pieno giorno a Villanova, nel comune di Guidonia Montecelio. A finire in manette un 23enne e la sua compagna di 20 anni.

Investito ed ucciso un cane

L'inseguimento da pellicola cinematrografica è cominciato nel primo pomeriggio dello scorso venerdì 18 novembre quando al 112 sono arrivate decine di segnalazioni per una furibonda lite davanti ad un bar della via Maremmana Inferiore. Davanti al locale è quindi intervenuta una volante del commissariato di Tivoli. Alla vista dei poliziotti il 23enne è salito a bordo di una Fiat 500 e si è dato alla fuga assieme alla ragazza. Una corsa macchiata di sangue, con la vettura che prima di sgommare a tutta velocità in direzione Guidonia ha investito un cane - un altro pitbull che si trovava davanti al bar - uccidendolo.

L'inseguimento

A tutta velocità, all'inseguimento della Fiat 500 si sono messe tre volanti della polizia che il fuggiasco ha speronato. Arrivato in via Pantano è stato raggiunto da altre due macchine della polizia. Oramai accerchiato non ha però desistito e dopo aver colpito una della auto di servizio ha provato ad investire i poliziotti riusciti a schivarlo per un soffio.

Poliziotto morso dal pitbull

Una volta bloccato ha tentato un'ultima disperata mossa. Aperta la portiera ha infatti aizzato il cane di razza pitbull che si trovava nella 500 contro un poliziotto, poi morso alla mano. Bloccato non senza difficoltà il fuggitivo è stato quindi accompagnato in commissariato assieme alla ragazza che si trovava nella vettura con lui. Identificati per un 23enne ed una 20enne, entrambi residenti a Villa Adriana di Tivoli, sono stati trovati in possesso di hashish. Scattata la perquisizione in casa del 23enne è stato trovato e sequestrato altro "fumo".

Due arresti

Entrambi con precedenti, il 23enne è stato arrestato con le accuse di tentato omicidio, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, danneggiamento ai beni dello Stato e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e detenzione ai fini di spaccio le accuse dalle quali dovrà difendersi la 20enne mentre il cane è stato preso in consegna dalla Asl di Roma 5. Associati entrambi in carcere la loro posizione è al vaglio dell'autorità giudiziaria.