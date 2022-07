Alla guida senza patente scappa con l'auto e si schianta contro muro dopo inseguimento da film

Un inseguimento da film in pieno pomeriggio. Un ragazzo al volante di una Chrysler senza aver mai ottenuto la patente, ha tentato in tutti modi di evitare di essere bloccato dalla polizia. Una fuga però terminata con le manette ai polsi. È quanto successo giovedì 28 luglio, intorno alle 16:30. Tutto è iniziato in via della Magliana.

Il giovane, a bordo dell'auto di colore scuro è stato notato dalla polizia, che gli ha intimato l'alt. Invece di fermarsi, però, il ragazzo - un 24enne romano - ha ingranato la marcia ed è fuggito prendendo la Roma Fiumicino, poi poi sgasare fino al grande raccordo anulare. Qui, dopo aver cambiato direzione, è tornato verso il centro, in zona Portuense.

La sua corsa è terminata in via Virginia Agnelli, dove il 24enne ha perso il controllo dell'auto finendo su di un marciapiede prima e contro un muro poi, fortunatamente senza investire nessuno. Non soddisfatto, il fuggitivo è scappato a piedi.

A quel punto i poliziotti del distretto San Paolo, ormai alle sue calcagna, lo hanno inseguito a piedi e bloccato, dopo una colluttazione nella quale un agente - rimasto ferito e portato al Cristo Re - ha riportato lesioni guaribili in 5 giorni. La posizione del 24enne arrestato, che oltre a non aver mai conseguito la patente guidava anche un'auto non assicurata, è al vaglio dell'autorità giudiziaria.