In fuga con la Lancia Delta HF Integrale rubata, il video dell’inseguimento diventa virale

Un video virale con una pattuglia della Finanza che insegue una Lancia Delta HF Integrale. Una corsa a tutta velocità per le strade della periferia est della Capitale con la potente auto sportiva italiana che poi riesce a sfuggire ai finanzieri.

Un inseguimento a sirene spiegate, quello avvenuto la scorsa notte su via del Torraccio, strada che attraversa il quartiere di Torre Angela, cominciato nel momento in cui una pattuglia del Comando Provinciale della Guardia di Finanza ha notato la particolare vettura di colore giallo, risultata poi rubata in seguito alla denuncia del proprietario.

La Lancia Delta è stata poi ritrovata dalla polizia in un parcheggio della periferia romana, riverniciata frettolosamente di nero.