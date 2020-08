Ladri in casa, poi la fuga in auto a tutta velocità da Morena a Tor Sapienza

In fuga a tutta velocità con l'auto da Morena a Tor Sapienza. Poi la corsa a piedi per i campi dove sono stati bloccati ed arrestati dalla polizia. A finire in manette al termine di un inseguimento con l’accusa di lesioni, violenza e resistenza a Pubblico Ufficiale un 36enne, con il complice, un minorenne, denunciato in stato di libertà per i medesimi reati.

Sono le 21.20 di lunedì sera quando gli agenti del Reparto Volanti intercettano un’autovettura che, a folle velocità, procedeva in direzione via Prenestina sulla carreggiata esterna del Grande Raccordo Anulare e gli intimano l’Alt. Noncurante, il conducente ha continuato con la sua condotta pericolosa mettendo a rischio l’incolumità dei presenti in strada e, nel corso della fuga, il passeggero ha lanciato un oggetto in strada.

Vistisi braccati, i fuggitivi hanno abbandonato l’auto all'altezza del civico 944 della via Prenestina, zona Tor Sapienza, e tentato una fuga a piedi, nascondendosi tra la vegetazione, ma sono stati raggiunti e bloccati dai poliziotti ai quali hanno opposto resistenza prendendo a calci e pugni un agente, successivamente refertato con una prognosi di 3 giorni.

Nella circostanza, i poliziotti sono stati avvicinati da una donna che gli ha consegnato una carta di identità trovata a terra a seguito del lancio avvenuto da un’autovettura inseguita poco prima dagli agenti stessi.

Nel frattempo è arrivata in ausilio anche una pattuglia del commissariato Tuscolano che è risalita alla proprietaria della carta di identità appena ritrovata: la donna ha raccontato che poco prima, mentre era nel giardino della propria abitazione, dei ladri erano entrati nel suo appartamento a Morena rubandogli il portafogli con all’interno i suoi documenti e la carta di credito.

All’interno dell’autovettura, nel corso della perquisizione, sono stati ritrovati oggetti atti allo scasso ed alcune carte di credito, tra cui una appartenente alla donna che, poco prima, aveva subito il furto in appartamento: tutto il materiale è stato sequestrato.

Per il 36enne, un cittadino bosniacocon precedenti di polizia, sono scattate le manette ed è stato anche indagato per ricettazione e possesso ingiustificato di grimaldelli e arnesi atti allo scasso; all’uomo son state anche contestate tutte le sanzioni amministrative previste dal codice della strada per le infrazioni commesse durante la fuga e l’autovettura, di sua proprietà, è stata sequestrata.