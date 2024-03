Tre case svaligiate in poche ore, fermati con la sacca piena di refurtiva dopo inseguimento da film

Un pomeriggio di lavoro. Tre case svaligiate in poche ore. Poi la fuga con la sacca piena di refurtiva terminata dopo una pericolosa corsa per le strade cittadine terminata sulla via Laurentina. Villa Carpegna, Bravetta e San Paolo i quartieri battuti dai topi d'appartamento, che sono poi stati arrestati dalla polizia.

A caccia di case da svaligiare

Sono stati gli investigatori della squadra mobile a notare in piazza Irnerio, all'Aurelio, tre uomini. Dopo essere scesi da un’auto, sono andati verso uno stabile e uno di essi, con la cosiddetta funzione di “palo”, è rimasto fermo all’ingresso. Dopo pochi minuti i due sono ritornati e insieme sono saliti nuovamente a bordo della vettura per allontanarsi rapidamente.

Furti a Bravetta

Gli agenti li hanno pedinati fino al quartiere Monteverde, in particolare in via Bravetta, dove gli stessi sono scesi nuovamente dalla macchina per incamminarsi tra le abitazioni con lo stesso modus operandi. Mentre uno era intento a controllare la strada, gli altri due sono entrati in alcune case, ma poco dopo si sono allontanati frettolosamente come se avessero desistito dalle loro intenzioni.

Grata smurata a Marconi

Si sono poi recati in via Farfa e, mentre uno di loro era fermo in strada, gli altri due hanno scavalcato un cancello di accesso a un’abitazione. I poliziotti, durante l’appostamento, hanno notato che i due, dopo essere entrati, hanno divelto una grata di una finestra situata al piano terra e dopo pochi minuti li hanno visti uscire con una busta di grosse dimensioni. I due, appena fuori, si sono diretti verso l’auto dove ad attenderli c’era il loro complice e, a quel punto, si sono dati alla fuga.

Inseguimento da film

Ne è nato un inseguimento, durante il quale il conducente ha effettuato manovre pericolose per la circolazione stradale fino a quando, giunti in via Laurentina, nonostante i poliziotti gli avessero intimato l’alt, ha tentato ancora una volta di eludere il controllo impattando contro la parte anteriore dell’auto di servizio.

Tre arresti

Gli agenti hanno immediatamente bloccato i tre occupanti identificandoli come due 28enni italiani e un 30enne romeno ed hanno effettuato un controllo al veicolo rinvenendo un grosso cacciavite e la busta con la quale poco prima erano usciti dall’appartamento, contenente diversi oggetti in argento di varie dimensioni. I tre sono stati arrestati per furto in appartamento pluriaggravato.