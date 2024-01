Inseguimento da film all'Eur. In fuga dalla polizia va a sbattere, poi viene investito

Poteva finire molto male un inseguimento da film che ha visto come scenario le strade dell'Eur.

Inseguimento da film all'Eur

Sabato 20 gennaio, tarda serata, su via Cristoforo Colombo una Mercedes Classe A procede a passo spedito, viene notata da una volante della polizia di Stato che intima l'alt, ma la berlina non si ferma, anzi il guidatore preme il piede sul gas e scappa. Inizia quindi un inseguimento di qualche chilometro.

Uomo in fuga investito

La Mercedes, arrivata a via dell'Oceano Pacifico, perde il controllo ed esce fuori strada. I danni al veicolo sono troppo importanti per rimettere in moto e partire, così chi è alla guida insieme ad un amico escono e scappano a piedi. Ma uno dei due viene quasi subito investito. L'uomo, un 35enne cittadino albanese, finisce al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Eugenio in codice rosso. Grave, ma non in pericolo di vita.

Feriti due poliziotti

Secondo quanto è stato possibile apprendere, durante l'inseguimento anche la volante della polizia ha avuto un incidente. Entrambi gli agenti sono rimasti feriti: uno lievemente, gli sono stati dati 5 giorni di prognosi. L'altro, invece, è stato operato alla spalla e ha riscontrato danni anche ad un polso.

L'altra persona in fuga non è stata ancora rintracciata, mentre il ferito è stato denunciato a piede libero.