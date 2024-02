Bloccati dalla polizia dopo inseguimento, stavano svaligiando un'auto in sosta

Inseguiti dalla polizia per le strade dell'Eur sono stati bloccati e arrestati. Due ladri, sorpresi dagli agenti all'interno di un'auto che stavano svaligiando.

Sono stati i poliziotti del VIII distretto Tor Carbone, durante il servizio di controllo del territorio per la prevenzione e repressione dei reati, a notare un uomo che stava armeggiando in maniera sospetta su una macchina parcheggiata nel quartiere di Roma sud.

Il 51enne, accortosi della presenza degli agenti, è corso dentro un'altra autovettura, alla cui guida c’era un 56enne, per poi partire a tutta velocità. Gli investigatori hanno prontamente inseguito i due bloccandogli la strada e, poco dopo, li hanno tratti in arresto.

Ladro al supermercato di via Casilina

Sono invece stati gli agenti del commissariato Porta Maggiore, dopo una segnalazione, a recarsi in un supermercato di via Casilina. I dipendenti dell’attività commerciale hanno bloccato un uomo che era stato visto prendere dei prodotti e nasconderli sotto la giacca. I poliziotti hanno portato il 41enne, che era privo di documenti, presso gli uffici del commissariato per identificarlo e successivamente trarlo in arresto.