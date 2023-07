Cinque chilometri in fuga sulla Clio. Aveva appena svaligiato l'auto di un gruppo di turisti

Una pericolosa fuga a tutta velocità per cinque chilometri, dall'Isola Tiberina a Monteverde. A dare il via all'inseguimento un ladro, un 50enne che poco prima aveva rubato zaini e borse che si trovavano sull'auto di un gruppo di turisti.

Il furto lunedì scorso, intorno alla mezzanotte. Sono stati gli agenti del I gruppo Centro a essere stati allertati da alcuni passanti a Lungotevere Ripa, per una persona che si stava allontanando a forte velocità, a bordo di una Renault Clio, dopo aver forzato la serratura di una Fiat Panda in sosta e rubato i bagagli che si trovavano nel cofano posteriore della vettura parcheggiata.

La pattuglia dopo un lungo inseguimento è riuscita a bloccare la persona alla guida a circonvallazione Gianicolense, dopo che aveva rischiato di provocare incidenti attraversando più di un incrocio con il semaforo rosso, speronando anche l’auto degli operatori nel tentativo di darsi alla fuga.

Il cinquantenne è stato arrestato e, una volta accompagnato presso gli uffici di via della Greca, posto a disposizione dell’autorità giudiziaria con l’accusa di furto e resistenza a pubblico ufficiale. Mercoledì mattina il rito per direttissima per la convalida dell’arresto.