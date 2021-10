Senza patente e su scooter rubato fugge lungo la ciclabile Tuscolana

Sfrecciava sulla ciclabile Tuscolana, a bordo di uno scooter Honda sh 150 rubato. A notarlo, gli agenti del VII Gruppo Tuscolano della Polizia Locale che stavano svolgendo il consueto servizio di pattugliamento quando hanno notato su via Tuscolana, all'altezza di viale Giulio Agricola, hanno visto un uomo a bordo del duo ruote far una manovra per immettersi sulla pista ciclabile.



Il quarantanovenne italiano, nonostante l'alt intimato dalla pattuglia, ha continuato la fuga. Un tentativo però interrotto dagli agenti, che lo hanno prontamente fermato. Dopo un rapido controllo, la sorpresa: lo scooter era stato rubato. Per questo motivo, oltre alle sanzioni per non essersi fermato all'alt guidando senza patente e senza copertura assicurativa, l'uomo è stato denunciato per ricettazione. Il mezzo, la cui denuncia di furto risale al mese di aprile 2021 nel quartiere Prenestino, è stato posto sotto sequestro.