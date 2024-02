Proprietari in settimana bianca e ladri in casa

Avevano probabilmente studiato le mosse dei proprietari di casa. Sapendo della loro assenza per una settimana bianca sono entrati nella loro casa di Ciampino e l'hanno svaligiata. Tre giovani ladri d'appartamento. Scoperti hanno tentato la fuga a bordo di un'auto a noleggio ma due di loro sono stati bloccati dai carabinieri. Un 21enne e un minorenne.

Sono stati i carabinieri della tenenza di Ciampino, mercoledì mattina, a intervenire in una palazzina di via Giachino Errico. Diverse chiamate al 112 che segnalavano dei rumori sospetti provenienti dall’appartamento dei vicini di casa, non presenti in casa, poiché partiti il giorno prima in vacanza.

Sul posto sono intervenute una pattuglia dei carabinieri dell’aliquota radiomobile della compagnia di Castel Gandolfo e della polizia locale di Ciampino, riuscendo a individuare e osservare tre giovani uscire frettolosamente dalla palazzina per poi salire a bordo di un’auto bianca, e darsi alla fuga.

Poi l'inseguimento per le strade di Ciampino sino alla Capitale. La fuga è però terminata in via Anagnina, dove i tre fuggitivi, abbandonata l’auto, risultata poi a noleggio, hanno tentato di dileguarsi a piedi nelle campagne circostanti.

Raggiunti e bloccati dai militari i due indagati sono stati arrestati e condotti in caserma. Entrambi di origine rom, il 21enne è stato trattenuto in caserma in attesa del rito direttissimo, mentre il minore, d’intesa con la procura della Repubblica di Roma presso il tribunale per i minorenni, è stato portato al centro di giustizia minorile Virginia Agnelli. Devono rispondere di furto aggravato in concorso.