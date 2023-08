Non si ferma all'alt e scatta l'inseguimento, era senza patente

Inseguimento da film nella periferia est della Capitale. È accaduto mercoledì sera a Tor Bella Monaca quando un'auto non si è fermata all’alt dei carabinieri e ha tentato la fuga.

I militari sono riusciti a bloccarla dopo un breve inseguimento che per fortuna non ha provocato danni o feriti. Il conducente è stato identificato in un 42enne del Marocco, poi arrestato per resistenza a pubblico ufficiale.

L’uomo è stato trovato senza patente, motivo per cui si era sottratto al controllo.