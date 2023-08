Bloccato dopo folle inseguimento a bordo di un camion rubato: 'Tarzan' resta in carcere

Resta in carcere l’uomo di 53 anni che venerdì scorso ha seminato il panico per le strade della Capitale con un camion gru rubato in un autonoleggio. Il gip ne ha convalidato l’arresto, accogliendo la richiesta del pm della procura di Roma, Nicola Maiorano, e disponendo la misura della custodia cautelare in carcere.

''Lasciatemi andare, devo far esplodere il camion in Vaticano'', aveva urlato l'uomo, originario di Guidonia, quando è stato fermato in piazza Pio XI al termine della sua folle corsa a zig zag a bordo di un mezzo da 12 tonnellate. A inseguirlo per oltre un'ora sono state venti pattuglie della polizia di Stato e un elicottero: momenti concitati quelli della cattura, come si vede in questo video, epilogo di una mattinata di follia come testimoniato anche da un’nfermiera che era presente nei momenti in cui è iniziato il tutto. È stata lei, nel suo racconto fiume a RomaToday, a ribattezzare l'uomo 'Tarzan' perché saltava da un'auto all'altra, brandendo una pietra e tentando di forzare e rubare le vettura in coda sul grande raccordo anulare. La polizia per fermarlo ha dovuto sparare alle gomme del camion che aveva rubato.

Nei suoi confronti il pm contesta, in 14 capi di imputazione, accuse che vanno dalla resistenza alla minaccia a pubblico ufficiale, e ancora lesioni, tentata rapina, furto aggravato, danneggiamento, porto di arma impropria ed evasione. Un “folle raid”, si sottolinea negli atti, “che ha seriamente messo in pericolo l'incolumità degli utenti della strada’’, e una dimostrazione del “totale disinteresse per l'incolumità altrui”.

Il difensore dell'indagato, l'avvocato Paolo Barone, ha chiesto che venga disposta una perizia psichiatrica. A.T., secondo quanto appreso, doveva trovarsi agli arresti domiciliari per resistenza, Intorno alle sette di venerdì mattina ha prima danneggiato con una pietra l'auto di una donna cercando di impossessarsene e ha poi sottratto il camion gru da un'azienda. Da lì ha iniziato la sua folle corsa speronando diverse auto prima di essere bloccato dai poliziotti in piazza Pio XI. Il bilancio è stato di due poliziotti e di un'automobilista feriti, fortunatamente in modo non grave.