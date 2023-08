Roma, maxi inseguimento da film: ruba camion sul raccordo e scappa. Un elicottero e 20 volanti per fermarlo

Un maxi inseguimento da film tra le vie di Roma iniziato nella zona di La Rustica sul grande raccordo anulare, proseguito per le vie della città e finito all'Aurelio, in piazza Pio XI. Mattinata di tensione nella Capitale con decine di auto della polizia - qualche residente racconta di averne viste almeno venti impegnate - e un elicottero in volo a dare supporto dall'alto. Il tutto per bloccare un uomo che aveva rubato un autocarro Iveco di quelli muniti di gru e che aveva eluso i controlli per poi dirigersi tra le strade della città.

Il furto dell'autocarro

Una scena che ricorda quelle di Gta, il noto videogioco che ha spopolato per anni. Tutto è iniziato intorno alle sette del mattino quando un uomo a petto nudo, all'altezza dell'uscita 15 del grande raccordo anulare, ha iniziato a lanciare sassi contro le auto in corsa. Sul posto si è recata la polizia stradale che ha provato a bloccarlo, ma senza successo. L'uomo, infatti, è scappato a piedi riuscendo a entrare in un autosalone dove ha rubato un autocarro Iveco con tanto di gru.

Il maxi inseguimento

Da lì è iniziato il maxi inseguimento. Il fuggitivo si è mosso per il raccordo avanti e indietro fino a imboccare il tratto urbano della A24. Il tutto con una serie di volanti della polizia, sempre più numerose, alle sue spalle. Secondo quanto appreso, l'uomo a petto nudo al volante dell'autocarro non si sarebbe fermato proseguendo per la tangenziale, percorsa tutta fino a portarsi nel quadrante opposto di Roma, quello ovest. Qui all'Aurelio, ha superato Gregorio VII. Il tutto speronando le auto delle forze dell'ordine e di qualche passante. Impatti che hanno causato anche l'esplosione di uno pneumatico del camion.

Bloccato dopo la fuga

Tante le segnalazioni dei residenti. Il mezzo è stato notato all'altezza di Ponte Marconi, viale Marconi, poi a Monteverde tra la Gianicolense e piazza San Giovanni di Dio. Sempre inseguito dalle volanti della polizia di Stato, supportate dai carabinieri e dalla polizia locale, con l'elicottero che ne monitorava la fuga dall'alto. Intorno alle otto e mezzo del mattino, il mezzo è stato circondato e bloccato in piazza Pio XI. L'uomo, fermato, è stato portato in commissariato. La polizia indaga per capire le ragioni della fuga.