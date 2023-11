In fuga sull'auto rubata si schiantano al campo rom. Nella vettura altra refurtiva

In fuga per otto chilometri hanno terminato la propria corsa schiantandosi con l'auto rubata nell'area di un campo rom. Poi sono riusciti a dileguarsi a piedi, facendo perdere le loro tracce. L'inseguimento nella notte con i carabinieri. Iniziato in via della Pisana è terminato in via Luigi Candoni, zona Muratella-Magliana Vecchia.

La corsa dei tre è cominciata intorno all'1:30 della notte. Una pattuglia del nucleo radiomobile dei carabinieri ha intercettato su via della Pisana una Ford Fiesta. A bordo tre uomini. Non fermatosi all'alt, il veicolo è fuggito e ne è nato un inseguimento. Una lunga corsa terminata alla baraccopoli di via Luigi Candoni.

All'interno del veicolo, denunciato rubato lo scorso 2 novembre, i militari hanno rinvenuto diversi capi di abbigliamento precedentemente rubati da diverse auto in sosta e oggetti per lo scasso. I tre uomini sono riusciti a dileguarsi. La refurtiva recuperata è stata restituita ai proprietari.