I ladri in fuga sull'auto rubata, fermati dopo inseguimento

Un lungo inseguimento a bordo di un'auto rubata andato avanti per diversi chilometri. A scappare dalle gazzelle dei carabinieri due uomini, scappati ai militari dopo non aver rispettato il segnale di stop. Cominciata a Fiumicino la corsa dei due è terminata dopo quasi 10 chilometri, nel territorio di Ostia.

In particolare sono stati i carabinieri della compagnia lidense a fermare i due fuggitivi, un uomo residente a Fiumicino e l'altro nella Capitale, sul litorale romano. Sorpresi a bordo di una vettura rubata uno dei due è stato trovato in possesso di un grimaldello.



Per entrambi l’accusa è di ricettazione. L’auto è stata sequestrata e affidata in custodia ad un deposito giudiziale in attesa della restituzione al legittimo proprietario.