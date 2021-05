Inseguimento su via Aurelia: ladri d'auto in fuga si scontrano contro vetture in sosta

Inseguimento da film all'Aurelio dove la polizia ha arresto un 23enne sorpreso a rubare nelle auto in sosta. Sono stati gli agenti del XIII Distretto Aurelio, diretto da Alessandro Gullo, mentre stavano passando sulla Via Aurelia, a notare un’utilitaria, con a bordo 2 persone a loro conosciute, che passava lentamente vicino alle auto in sosta finché, individuata quella da saccheggiare, l’autista si è fermato accanto ad un Fuoristrada.

A questo punto l’uomo seduto dal lato passeggero è sceso, ha infranto un finestrino posteriore per poi aprire lo sportello, rubare un tablet ed una valigetta nera e risalire in macchina fuggendo via. La loro folle corsa è terminata andando a sbattere contro delle auto parcheggiate e, a quel punto, i malviventi sono corsi via prendendo direzioni diverse: il passeggero un 23enne nato a Viterbo ma residente in un campo nomadi a Roma, è stato catturato mentre cercava di nascondersi in un campo agricolo mentre l’autista è riuscito a dileguarsi e sono tuttora in corso le sue ricerche.

La refurtiva è stata riconsegnata al legittimo proprietario.