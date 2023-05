L'insospettabile ragazzo che fugge sulla Aurelia con la droga pronta per lo spaccio

Bloccato dopo un inseguimento sulla via Aurelia con la droga pronta per lo spaccio nascosta in auto. Un ventenne è stato arrestato dai finanzieri del comando provinciale di Roma per spaccio di stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale.

Il giovane, incensurato, aveva forzato un posto di controllo nelle adiacenze della barriera autostradale, sfuggendo a una pattuglia delle fiamme gialle del gruppo di Civitavecchia che, dopo un inseguimento, lo hanno fermato, rinvenendo a bordo della sua autovettura oltre due chili di hashish, suddivisi in 25 panetti. Il tribunale locale ha convalidato l’arresto e disposto nei suoi confronti la misura alternativa dell’obbligo di firma alla polizia giudiziaria.