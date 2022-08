Lo spacciatore in fuga tra le palazzine popolari

In fuga a piedi tra le palazzine popolari di Torrenova, nella periferia est della Capitale. E' accaduto martedì sera quando una pattuglia della guardia di finanzna, impegnata nel contrasto ai traffici illeciti, nel transitare in via della Tenuta di Torrenova ha notato un uomo che alla vista dell'auto dei militari si è dato alla fuga.

Da qui l'inseguimento tra i cortili delle palazzine popolari davanti agli occhi delle tante persone presenti. La fuga dell'uomo, un romano di 30 anni, è però terminata quando è stato raggiunto e bloccato dagli uomini delle fiamme gialle con lo stesso che prima di essere fermato - nel tentativo forse di passarla liscia - ha lanciato un panetto di hashish, del peso di un etto circa, poi recuperato e sequestrato dai finanzieri.

Processato per direttissima il 30enne il giudice ha convalidato il fermo per detenzione ai fini di spaccio predisponendo per lui la misura cautelare degli arresti domiciliari.