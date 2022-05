Prova a rubare un'auto e aggredisce i carabinieri, un militare resta ferito

È stato fermato per un controllo in via Marco e Marcelliano. A quel punto, prima ha tentato di fuggire e poi ha aggredito i carabinieri ferendone uno. È quanto andato in scena intorno alle 4 e mezzo del mattino di lunedì 9 maggio.

I fatti sono iniziati all'incrocio con via di Tor Marancia. I carabinieri hanno intimato l'alt ad un'auto sospetta. All'interno l'uomo che, dopo aver fermato la vettura, è fuggito a piedi. Inseguito, è stato bloccato da militari ma qui ne è nata una colluttazione. Ad avere la peggio un carabinieri ferito, fortunatamente non in maniera grave.

Il fuggitivo nell'auto nascondeva arnesi utili per lo scasso. Stando a quanto ricostruito, infatti, poco prima l'uomo aveva tentato di rubare un'auto. Portato in caserma, questa mattinata è stato giudicato con rito direttissimo e arrestato per tentato furto, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni.