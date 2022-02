In fuga dopo la rapina in farmacia, in auto la refurtiva e delle dosi di crack

Prima la rapina, poi l'inseguimento infine l'arresto, anche per droga. A terminare con le manette ai polsi la loro giornata movimentata due malviventi, arrestati dalla polizia dopo un tentativo di fuga andato avanti per diversi chilometri nel territorio di Anzio, in provincia di Roma.

L'intervento degli agenti del commissariato Anzio-Nettuno dopo l'allarme lanciato alla sala operativa della questura per una rapina in una farmacia del comune neroniano. Arrivati sul posto i poliziotti hanno notato una vettura che si è allontata a forte velocità in direzione della via Nettunense. Ne è nato un inseguimento con i due malviventi che sono scappati per le strade di Anzio in una pericolosa fuga nel traffico poi terminata dopo diversi chilometri su corso Italia.

Fermata la macchina, gli agenti hanno poi identificato i due fuggiaschi in due 30enni di Anzio, e li hanno perquisiti. All’interno della vettura gli agenti hanno rinvenuto parte della refurtiva e circa 20 dosi di crack. Gli arresti sono stati convalidati in seguito a giudizio direttissimo. Per uno dei due sono scattati gli arresti domiciliari e per l’altro l’obbligo di firma.