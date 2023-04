Inseguimento sulla via Ardeatina: scappa dai carabinieri e tampona tre auto

Ha evitato in controllo dei carabinieri, inserendo la marcia e scappando via. A quel punto ne è nato un inseguimento lungo la via Ardeatina, con l'uomo al volante che ha tamponato tre auto prima di essere bloccato. È quanto successo nella mattinata di oggi a pochi metri dalla stazione di Lavinio Lido, ad Anzio.

A finire in manette un uomo nordafricano di 34 anni, gravemente indiziato dei reati di resistenza, danneggiamento, ricettazione e porto abusivo di armi. Tutto è iniziato quando una pattuglia di carabinieri aveva notato l'uomo alla guida di una Fiat 500 L, intimandogli l'alt. Mentre si stavano avvicinando per il controllo, il trentaquattrenne è scappato via a bordo di un'auto poi risultata rubata.

Dopo un rocambolesco inseguimento diversi chilometri, la fuga si è conclusa nei pressi del cimitero di Anzio, dove i militari sono riusciti a bloccarlo. L'uomo durante la sua corsa ha anche danneggiato tre vetture che circolavano sulla via Ardeatina. Fortunatamente nessuno rimaneva ferito.

Accompagnato in caserma per gli atti di rito, il 34enne è stato trovato in possesso di un coltello con una lama della lunghezza di circa 15 centimetri. L'auto invece, rubata due giorni fa a Pomezia, è stata riconsegnata al legittimo proprietario.