In fuga sull'auto sequestrata viene bloccato dopo un inseguimento

In fuga sull'auto - già sottoposta a sequestro - dopo non essersi fermato all'alt della polizia locale. Da qui l'inseguimento con il fuggitivo bloccato poco dopo. Succede ad Anzio, sul litorale della provincia di Roma. A dar vita all'inseguimento un 50enne di Nettuno, a cui i caschi bianchi del comune neroniano hanno poi confiscato il veicolo.

I fatti sono accaduti domenica pomeriggio, dopi che gli agenti della sezione polizia stradale, guidati dal comandante Antonio Arancio, e coordinati dal vice commissario Gianluca Chiominto, su Riviera Mallozzi, hanno intimato l’alt all’automobilista che si è prima fermato. Poi però ha rifiutato di fornire i documenti ed è scappato via.

Ne è nato un inseguimento per le strade della città fino a piazza della Pace. Al momento del controllo è emerso che l’uomo era alla guida del veicolo già sottoposto a sequestro per mancanza di revisione e assicurazione. È scattata la confisca del mezzo e la sanzione amministrativa di oltre 1500 euro.

Nel corso del weekend la sezione stradale della polizia locale di Anzio ha controllato in totale 50 veicoli. In totale sono stati sanzionati tre automobilisti per mancanza di revisione, sanzionata una donna sorpresa alla guida con il cellulare e sequestrato un veicolo per mancanza di copertura assicurativa.