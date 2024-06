Inseguimento a Casal de Pazzi: tamponano la polizia e usano un estintore per fuggire

Inseguimento da film nella zona di Casal de Pazzi, a Roma. Protagonista un ragazzo di 20 anni e due suoi complici. Gli agenti della Polizia di Stato del IV Distretto San Basilio nel transitare in viale Kant, hanno improvvisamente udito un allarme provenire da viale Marx. Si sono immediatamente recati sul posto e hanno notato un uomo a bordo di un'auto parcheggiata dinanzi a un bar e altri due che, dopo essere saliti velocemente a bordo, si sono dati alla fuga.

Ne è nato un inseguimento, durante il quale l'auto ha zigzagato pericolosamente per il quartiere. Inoltre, giunti in viale Galbani, per guadagnare la fuga, hanno prima attivato un estintore per ostruire la visuale ai poliziotti e, poco dopo, hanno speronato la volante per farli andare fuori strada. Dopo aver impattato contro la vettura della polizia, due malviventi sono scappati a piedi facendo perdere le proprie tracce, mentre uno è stato bloccato e identificato per un 20enne romano.

Gli investigatori hanno poi perquisito l'auto trovando 4 estintori, uno smartphone e 50 euro. I poliziotti hanno accertato che l'auto era priva della chiave di accensione e lo sportello era stato palesemente forzato, era stata infatti rubata lo scorso 16 giugno e allo stesso veicolo erano associate due targhe diverse.

Successivamente negli uffici del IV Distretto, si è recato il titolare del bar di in viale Marx. L'uomo ha sporto denuncia in merito al danneggiamento di alcuni terminali da gioco, nonché al furto di 200 euro perpetrato dai malviventi poco prima. Gli agenti hanno così arresto il 20enne perché gravemente indiziato dei reati di rapina, riciclaggio e resistenza a pubblico ufficiale.