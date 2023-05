Prof di religione arrestato per pedofilia, si indaga su altri casi. La diocesi respinge le accuse di omertà della procura

"Mirko Campoli era un uomo impossibile da odiare, un secondo padre, una persona conosciuta e ben voluta da tutti, capace di comprare il silenzio delle vittime con regali costosi, ma anche con l’ascolto, con la comprensione, con parole adatte a consolare dalle angosce dell’adolescenza”. E' così definito nel mandato di arresto Mirko Campoli, l'insegnante di religione di Tivoli arrestato in quanto accusato di aver abusato sessualmente di quattro ragazzini. Quattro vittime che ai tempi delle violenze avevano appena 17, 12 - due casi - e 10 anni. Racconti degli orrori, degli abusi, descritti nel dettaglio in audizione protetta dalle giovani vittime, alcune delle quali ora maggiorenni, che hanno scoperchiato il vaso di Pandora dietro al quale si nascondeva quello che i magistrati della procura di Tivoli hanno definito come "una persona qualunque". Quattro casi che hanno portato gli inquirenti ad arrestarlo, con l'applicazione del braccialetto elettronico agli arresti domiciliari. Il prof infatti avrebbe potuto abusare ancora di minorenni, in quanto "incapace di contenere i suoi impulsi".

Clima di omertà

Quattro casi di violenza sessuale. Ma potrebbero essere la punta di un iceberg. Chiaro il messaggio del procuratore di Tivoli Francesco Menditto, nel corso della conferenza stampa in procura dopo l’arresto dell'insegnante di religione: "Il clima di omertà ambientale è molto simile a quello mafioso. I genitori non vogliono accettare la violenza che può avere patito il loro figlio, cercano di coprire, nascondere e non credono al minore. Spesso si rivolgono all’autorità religiosa che tende a tenere la vicenda al suo interno". Procuratore del tribunale di viale Cassiano che ha poi dichiarato che le indagini - lampo quelle che hanno portato all'emissione della misura cautelare nei confronti di Campiti - "proseguono" invitando chiunque avesse informazioni utili a prendere contatto con il pool specializzato nella violenza di genere e minori del commissariato polizia di Tivoli.

La replica della Diocesi di Tivoli

Accuse respinte al mittente dalla diocesi di Tivoli e Palestrina, a cui Campoli faceva riferimento, essendo stato oltre che insegnante di religione anche responsabile nazionale dell’Azione Cattolica dei ragazzi della diocesi di Tivoli e responsabile dell’Ufficio scuola diocesano della curia tiburtina. A chiarire l'operato all'Agenzia Sir (Servizio Informazione Religiosa) rendendola pubblica sulla pagina internet della Diocesi della provincia di Roma è Ciro Sanseverino, referente della diocesi di Tivoli per la tutela dei minori e direttore del Consultorio diocesano, di cui il vescovo di Tivoli, Mauro Parmeggiani, è presidente.

Le presunte molestie del maggio 2019

"Vicinanza a quanti stanno soffrendo", si legge nella nota stampa che poi va nel dettaglio: "Sanseverino ricorda che è stato proprio lui in quanto direttore del Consultorio a raccogliere la testimonianza del ragazzo coinvolto. “Nell’ambito di un progetto di prevenzione dei disagi in età adolescenziale – racconta il direttore – ho avuto modo di ascoltare il caso di presunte molestie ai danni di un minore. Sin da subito, era il maggio 2019, d’accordo con mons. Parmeggiani, abbiamo inviato la segnalazione all’autorità di pubblica sicurezza. In quell’occasione abbiamo anche confermato la disponibilità a fornire tutta la collaborazione che si riteneva necessaria. Rinnoviamo ancora oggi tale disponibilità. Proprio per questo, oggi non possiamo accettare le accuse ingiuste di un atteggiamento omertoso da parte della Curia diocesana”. Quanto avvenuto, aggiunge, “permette di sottolineare il percorso di prevenzione e tutela adottato dalla diocesi, nello spirito delle Linee guida della CEI. Il nostro Servizio diocesano, inserito nella rete più ampia a livello nazionale, è impegnato a contrastare e prevenire il triste fenomeno degli abusi con assoluta determinazione”.

Il comunicato del vescovo di Tivoli

Nota stampa arrivata dopo quella diffusa sempre dalla Diocesi tiburtina dal vescovo di Tivoli, monsignor Mauro Parmeggiani, che subito dopo la divulgazione dell'arresto di Campoli dichiarava: "In merito a quanto riportato oggi (23 maggio ndr) da alcuni organi di stampa di una misura cautelare emessa dalla Procura di Tivoli verso un insegnante di religione per violenza sessuale ai danni di minori, il Vescovo di Tivoli precisa che, appena appresa la notizia di un presunto abuso presso il Consultorio diocesano, di cui è presidente, fu inviata immediata segnalazione all’autorità di pubblica sicurezza. Ricevuta poi la denuncia in sede canonica da parte dei genitori della medesima presunta vittima, constatato il “fumus delicti”, da parte sua ha immediatamente revocato l’idoneità all’insegnamento della religione cattolica al docente e da allora lo stesso non ricopre più alcun incarico pastorale nella diocesi. Il Vescovo esprime il proprio dolore e quello della Chiesa locale, insieme alla vicinanza e intima sofferenza verso coloro che soffrono in questo frangente".



Chi è Mirko Campoli

Quarantasei anni, di Tivoli, Mirko Campoli è stato responsabile nazionale dell’Azione Cattolica dei Ragazzi della Diocesi di Tivoli, responsabile dell’Ufficio Scuola diocesano della Curia tiburtina, oltre che insegnante di Religione e vice preside dell’Istituto tecnico “Enrico Fermi” di Tivoli. Incarichi importanti compreso quello di responsabile nazionale Azione Cattolica Ragazzi dal 2005 al 2011. Un insospettabile dunque, "gravemente indiziato del delitto di violenza sessuale ai danni di quattro minorenni, violenze avvenute in diverse circostanze e in diversi luoghi".

Le presunte vittime del prof di religione

Quattro i casi di pedofilia per i qualo Mirko Campoli è ritenuto colpevole. A squarciare il silenzio, lo scorso 23 di marzo, una delle vittime, oggi maggiorenne. Un racconto degli orrori che l'adolescente ha raccontato in audizione protetta davanti ad una psicologa, al pool specializzato nella violenza di genere e minori del commissariato di polizia di Tivoli, diretto dalla dottoressa Paola Pentassuglia, e il consulente tecnico della Procura di Tivoli. Fatti avvenuti fra Tivoli e Guidonia - quando la vittima aveva 12 anni - compiuti tra la fine del 2016 e il febbraio del 2020, e poi cessati dal lockdown imposto dalla pandemia di Covid19.

Le violenza al campo scuola al santuario

Inquirenti che da qui hanno attuato una indagine lampo su Campoli. Poiil racconto degli abusi - sempre in audizione protetta - di una seconda vittima, allora 17enne. Oggi 23enne il giovane ha raccontato nel dettaglio degli abusi sessuali patiti nell'estate del 2017 quando partecipò con altri minorenni ad un campo scuola al santuario di Loreto, in provincia di Ancona. Abusi che sarebbero avvenuti all'interno di una struttura.

La terza vittima accertata

Due casi, simili nelle modalità con al centro delle accuse sempre Mirko Campoli. Poi il terzo caso di pedofilia, raccontato da un 17enne che al tempo delle violenze aveva 12 anni. Come nel primo caso gli abusi sarebbero avvenuti fra Guidonia e Tivoli dal 2018 al febbraio del 2020, con il Coronavirus e il conseguente lockdown che ha interrotto gli orrori.

Vittima nella casa famiglia per minori di Roma

Provincia di Ancona e della Capitale ma non solo. Al quadro indiziario si è infatti aggiunto un quarto caso, a danno di un ragazzino di appena 10 anni. Teatro degli orrori una casa famiglia di Roma per le vittime minori di abusi dove Campoli era stato assunto come educatore. Qui, secondo il racconto fatto agli inquirenti dalla vittima, oggi 13enne, il prof avrebbe abusato di lui al calar del buio, quando l'educatore rimaneva a dormire con i ragazzini ospiti della struttura.

Possibili altri casi

Un presunto pedofofilo pronto a ripetere gli abusi su altre vittime innocenti. Esplicite le motivazioni delle esigenze cautelari indicate dal gip che poi emesso l'ordinanza di custodia cautelare: "Sussistono, poi, alla luce di quanto esposto, esigenze cautelari, che fanno ritenere concreto ed attuale il pericolo di reiterazione delle medesime condotte criminose, evidenziate, in particolare, dalle specifiche modalità e circostanze del fatto, che, nel caso di specie, consentono anche di apprezzare la personalità dell'indagato".

Rapporto di fiducia con le vittime

"L'indagato ha reiteratamente posto in essere atti di violenza sessuale nei confronti di soggetti minorenni, a lui affidati dai familiari in virtù del rapporto di fiducia instaurato negli anni o in relazione alla sua qualità di educatore - riporta ancora l'ordine di arresto -. Egli non ha avuto scrupoli nell'approfittarsi della fiducia in lui riposta, ignorando completamente le gravi ricadute del suo agire nei confronti dei minori, approfittando della loro giovane e complicata età, della loro inesperienza, consapevole che l'acquisto di doni, il tempo loro dedicato, lo svago, le continue elargizioni economiche, unitamente al supporto offerto ai loro familiari, gli avrebbe consentito di ottenere il loro silenzio; la reiterazione delle condotte nel tempo è inoltre sintomatica della totale incapacità di contenere gli impulsi anche a dispetto delle possibili conseguenze dei suoi comportamenti sullo stato psico-fisico delle vittime; si tratta di circostanze che lumeggiano la personalità dell'indagato e ne connotano negativamente l'indole, ad onta dello stato di incensuratezza e dell'assenza di carichi pendenti, inducendo a ritenere concreto ed attuale il pericolo che il medesimo reiteri condotte analoghe a quelle per cui si procede".

Le esigenze cautelari

"Si ritiene, al riguardo - si legge ancora nell'estratto dell'ordinanza reso pubblico dalla procura di Tivoli - che solo una misura detentiva possa, nella specie, far fronte alle esigenze cautelari di cui sopra, determinando la recisione di tutti quei legami e rapporti nell'ambito dei quali sono maturate (e potranno ripetersi anche nei confronti di altri soggetti) le condotte oggetto del presente procedimento" .

Pena superiore ai 3 anni

"Quanto alla scelta della misura, ritiene questo giudice che vi sono in atti elementi che consentano di confidare in atteggiamenti collaborativi e/o resipiscenti da parte dell'indagato, consapevole — in virtù delle attività di perquisizione effettuate nei suoi confronti — dell'esistenza del procedimento a suo carico; sotto altro profilo tali attività di PG — unitamente agli operati sequestri dei dispositivi in suo uso — consentono di escludere che egli possa cancellare o comunque eliminare elementi utili all'indagine in corso; può pertanto ritenersi che la misura degli arresti domiciliari - conclude la nota stampa della procura di Tivoli - con le prescrizioni del divieto di comunicazione con persone diverse da quelle che con lui coabitano o che lo assistono (al fine di escludere la possibilità che egli possa mettersi in contatto con le persone offese, influenzandone eventuali futuri apporti dichiarativi) e con l'applicazione del dispositivo elettronico di controllo, sia misura adeguata all'entità dei fatti e alla sanzione irrogabile all'esito del giudizio certamente superiore a tre anni che, pertanto, non potrà essere condizionalmente sospesa”.

Un insospettabile presunto pedofilo dunque, che si celava dietro la figura di un amorevole insegnante di religione, sempre pronto ad aiutare il prossimo, ma anche ad abusare del suo ruolo per commettere orrori nei confronti di quattro giovani vittime, ma potrebbero essercene anche altre.