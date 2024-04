Così il prof di chimica di un liceo romano molestava i suoi alunni durante le lezioni

La prima denuncia è arrivata a ottobre scorso. Uno studente quindicenne di un liceo di Roma sud, in zona San Paolo, ha raccontato ai genitori di essere stato palpeggiato dal prof di Chimica. Il padre è andato dai carabinieri e si è scoperchiato il vaso di Pandora, arrivando all'arresto il 24 aprile con la disposizione dei domiciliari.

Le indagini ambientali

Gli investigatori di via in Selci, quindi, si sono messi al lavoro per capire se quella del minorenne fosse una suggestione o la realtà. E anche grazie al supporto di strumentazione tecnologica (microfoni ambientali e piccole telecamere) hanno scoperto che no, non erano suggestioni. Nei mesi, inoltre, sono arrivate altre segnalazioni, una di queste raccolte dal dirigente scolastico. Alla fine sono stati in cinque a raccontare quanto accadeva in classe e nei corridoi, durante e dopo le lezioni.

Gli approcci intimi a scuola

Le vittime, tutte tra i 14 e i 18 anni, a quanto sembra al momento tutte di sesso maschile, sono state palpeggiate e toccate in maniera inopportuna dal loro professore di Chimica, un 42enne residente in un comune fuori dalla provincia di Roma. Affabile nei modi, simpatico e scherzoso, l'uomo ad un certo punto iniziava ad assumere atteggiamenti fuori luogo, troppo intimi. Che creavano imbarazzo non solo a chi ne era destinatario, ma anche a chi assisteva trovandosi in classe o nelle vicinanze. Sempre a scuola, durante l'orario didattico.

Possibili altri casi di molestie

Adesso i carabinieri di via In Selci devono capire se siano "solo" cinque le vittime di quella che, al momento, si prefigura come una violenza sessuale. Il sospetto è che ci possano essere altri casi, non solo all'interno delle mura scolastiche. Per questo gli inquirenti continuano con le indagini e sperano di poter cavare qualcosa dall'interrogatorio al quale verrà sottoposto il 29 aprile l'insegnante che si trova ai domiciliari nella sua abitazione. Sotto esame anche i supporti informatici di proprietà del 42enne, scandagliati dagli investigatori per trovare eventuali elementi ulteriori sulla sua vita e le sue abitudini.