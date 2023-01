Una baraccopoli vicino al parco pubblico

Una baraccopoli a due passi dal parco pubblico del quartiere della "Roma bene". Siamo al Flaminio, precisamente in viale Tiziano, dove i vigili hanno rimosso l'insediamento abusivo.

Sno stati gli agenti del II gruppo Parioli della polizia locale di Roma Capitale, con l'ausilio dei gruppi Gssu e Spe, nei pressi di Villa Balestra, per la rimozione di alcune baracche.

Insediamento abusivo in viale Tiziano

L’operazione, disposta dal II Municipio, ha portato alla rimozione di circa 100 metri cubi di masserizie, lamiere, pannelli in legno e rifiuti vari. Due le persone identificate, prese in carico dalla sala operativa sociale. A causa dell’ingente quantitativo di materiale da conferire in discarica la pulizia dell’area andrà avanti anche nei prossimi giorni.

Il giardino di Villa Balestra

Come si legge sul portale web della dalla Sovrintendenza di Roma, l'attuale giardino pubblico di Villa Balestra con vista sul Parco di Monte Mario è quello che resta della splendida villa cinquecentesca adagiata sulla sommità dei Monti Parioli al di sopra del tratto iniziale di viale Tiziano.

La Villa, situata sullo sperone tufaceo dei Parioli affacciato sul Tevere, è stata smembrata a partire dal 1910 e oggetto di una pesante lottizzazione negli anni Cinquanta. Del parco originario, che comprendeva numerosi edifici alcuni dei quali oggi scomparsi ed altri divenuti unità smembrate e isolate, resta solo una porzione. Le principali fabbriche della originaria villa cinquecentesca sono oggi tutte ubicate fuori dal perimetro dei giardini comunali e tutte di proprietà privata.

Di proprietà del comune dal 1951

Acquistata dal Cavaliere Giuseppe Balestra nel 1880, la villa fu smembrata a partire dal 1910 e divenne proprietà del Comune di Roma nel 1951.

L'attuale area dei giardini pubblici di proprietà del Comune di Roma copre una superficie di poco meno di 15.000 mq., ha una forma ellittica ed è strutturata su due viali paralleli e tre grandi aiuole con alberature ad alto fusto. Rientrano nell'area del giardino pubblico anche una piccola zona digradante, una sorta di "boschetto" utilizzata come area per cani a sinistra del cancello principale e uno spazio che ospita un punto di ristoro attrezzato con attività ludiche per l'infanzia sul lato opposto. Lungo le pendici della collina, prospicienti viale Tiziano, si estende una vasta zona a verde caratterizzata da folta vegetazione e da grotte scavate nel tufo a mezza costa.