Una baraccopoli nello spartitraffico

Una baraccopoli nello sparitraffico. Siamo nella zona del Collatino dove gli agenti della polizia locale hanno ripristinato il decoro. Un insediamento su viale Palmiro Togliatti, su uno spartitraffuico rialzato compreso tra via Prenestina e via Collatina. Baracche e giacigli messi in piedi con mezzi di fortuna, diventati inoltre un ricettacolo di rifiuti.

Qui, al momento delle operazioni, portate avanti dalle pattuglie dei gruppi V Casilino e Prenestino della polizia locale, non è stato trovato alcun occupante. Grazie all’intervento odierno, è stato possibile procedere al recupero dell’area verde, consentendo le attività di bonifica e pulizia del sito, effettuate con l’ausilio di mezzi e personale Ama.