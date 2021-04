Insediamento abusivo sotto al Ponte delle Valli, al via la bonifica

Insediamenti abusivi fra il Quartiere Africano e Conca d'Oro. Proseguono le operazioni di ripristino del decoro urbano sul territorio capitolino da parte della Polizia Locale. Nell’ambito delle attività di monitoraggio e grazie alle segnalazioni dei cittadini oggi è stato eseguito un nuovo intervento da parte del II Gruppo Parioli della Polizia Locale sotto al Ponte delle Valli, a ridosso della tangenziale Est, direzione San Giovanni, area che, grazie alla collaborazione con Ama, si sta provvedendo a bonificare.

Nessun occupante abusivo è stato trovato sul posto ma solo un quantitativo ingente di rifiuti di vario genere, che si sta provvedendo a rimuovere. Le operazioni sono tuttora in corso e proseguiranno nelle prossime ore.

Anche mercoledì, sempre i caschi bianchi del II Gruppo Parioli, coadiuvati da agenti della Spe, Unità Sicurezza Pubblica Emergenziale, hanno rimosso un insediamento abusivo in via Foce dell'Aniene. Gli interventi proseguiranno anche nei prossimi giorni per garantire decoro della zona.