Una favela in un'area privata, allontanati otto senza fissa dimora

La zona è tristemente famosa per essere uno dei maggiori punti di spaccio nella Capitale di pasticche di Yaba, la cosiddetta droga di Hitler o droga della pazzia per i suoi effetti sulla parte del cervello coinvolta nella produzione di dopamina, con conseguenti importanti effetti di dipendenza fisica e psichica. Sarebbe proprio questa la sostanza psicotropa, spedita nei laboratori chimici per valutarne il contenuto ed il suo principio attivo, che gli agenti hanno trovato all'interno di una baracca, che si trovava in una mini favela assieme ad altri due alloggi di fortuna. La scoperta della sostanza stupefacente, con conseguente allontamento di 8 persone, nella zona di Villa De Sanctis, ex piano di zona Casilino 23.

Le operazioni di sgombero sono cominciate giovedì 28 aprile in un'area privata di proprietà di una nota catena di supermercati fra via dei Gordiani e via Checco Durante. Qui, gli agenti del V gruppo Prenestino assieme ai poliziotti del commissariato Torpignattara hanno trovato 3 baracche di fortuna all'interno delle quali dimoravano otto persone, un italiano ed altri cittadini stranieri extracomunitari.

Controllate le dimore di fortuna, all'interno di una è stata trovata della sostanza psicotropa di tipo Yaba. Identificati gli occupanti dell'area, gli stessi sono stati denunciati all'autorità giudiziaria per invasione di terreni, con due uomini che dovranno rispondere anche del reato di detenzione di sostanze stupefacenti.Tuttora in corso accertamenti sulla regolarità della loro posizione sul territorio nazionale.

Richiesta assistenza alloggiativa alla sala operativa sociale sono quindi cominciate le operazioni di sgombero della favela e ripristino del decoro dell'area. Al termine la società proprietaria del terreno sarà incaricata di bonificare e mettere in sicurezza l’area per evitare future occupazioni.