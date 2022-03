Perseguita l'amministratrice condominiale: inquilina condannata per stalking

Un vero e proprio “mail bombing”, un invio massiccio di email dalla casella personale e da quella certificata contenenti lamentele e minacce, anche di natura giudiziaria. Tutto per contestare l’operato dell’amministratrice di condominio.

La vicenda inizia nel 2019, e ha per protagonista l’inquilina 56enne di un condominio della Garbatella, che nei giorni scorsi è stata condannata a due anni e sei mesi di reclusione con l’accusa di stalking, con una provvisionale di 15mila euro. A sporgere la denuncia che ha portato al processo penale è stata l’amministratrice di condominio, oggi 66 anni, che per la donna non avrebbe svolto correttamente il suo lavoro.

Le lamentele, iniziate quando l’amministratrice ha chiesto alla donna di versare una somma per le spese condominiale non corrisposta, si sono presto trasformate in quelle che la pm Olivia Mandolesi ha definito “minacce implicite”, in decine di mail contenenti linguaggio legale, diffide e atti giudiziari relativi a nuovi procedimenti intentati contro l’amministratrice. Che alla fine, esasperata e anche impaurita, ha denunciato “un perdurante e grave stato di ansia e timore per la propria incolumità”.

A nulla sono valse le decisioni di un giudice di pace, che ha ritenuto legittimo l’operato dell’amministratrice di condominio: nella sua casella di posta hanno continuato ad arrivare “in modo compulsivo” atti giudiziari, richieste di accesso agli atti e comunicazioni, in cui oltre al lavoro dell’amministratrice si contestava anche la sua nomina. Bersaglio delle lamentele è diventata anche l’avvocatessa del condominio, citata in alcuni atti e destinataria a sua volta di mail con atti giudiziari e richieste di visione dei documenti. Per il giudice Valerio de Gioia comportamenti che rientrano negli atti persecutori: da qui la sentenza di condanna emessa nei giorni scorsi.