Le 33mila paia di ciabatte infradito nocive per la salute sbarcate dalla Cina

Oltre 30 mila infradito sbarcate dalla Cina, tutte nocive per la salute umana, pronte per essere vendute a Roma. A trovarle e sequestrarle al porto i Civitavecchia sono stati i funzionari dell'agenzia delle dogane e dei monopoli e i finanzieri del comando provinciale di Roma.

Durante i controlli di routine sui container provenienti dall'estero, un carico di calzature ha attirato l'attenzione. Una volta aperto, all'interno sono state trovare 33 mila paia di infradito. A quel punto sono stati prelevati alcuni campioni per l'invio al laboratorio chimico.

Le analisi hanno evidenziato la presenza di una concentrazione di ftalato, sostanza ritenuta nociva per la salute umana, in misura superiore al limite consentito dalla normativa comunitaria e nazionale. Il rappresentante della società importatrice è stato denunciato per il reato di adulterazione di cose in danno della salute pubblica e, fino a giudizio definitivo di condanna, vale la presunzione di non colpevolezza.