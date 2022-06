Operaio cade da impalcatura del II Municipio e precipita per tre metri

Ancora un incidente sul lavoro a Roma. Mentre in Regione Lazio si discuteva della nuova legge sulla sicurezza e sulla salute dal lavoratori, in un palazzo istituzionale avveniva un altro fatto di cronaca. Scenario, quello del municipio II, in via Dire Daua 11. Qui, lo scorso 19 maggio un operaio romeno di 51 anni era su una impalcatura a ritinteggiare le pareti della tromba della scale quando, per motivi da appurare, è caduto precipitando per tre metri.

Immediati i soccorsi. L'uomo, in gravi condizioni ma fortunatamente non in pericolo di vita, è stato portato al policlinico Umberto I con una prognosi di 25 giorni. Sul posto, per le indagini, gli agenti della polizia locale che hanno ispezionato e analizzato l'impalcatura fornendo una informativa in procura dove è stato aperto un fascicolo. È la seconda volta in poco più di un mese che avvengono incidenti sul lavoro in palazzi delle istituzioni. In precedenze, l'epilogo fu tragico con la morte di Fabio Palotti alla Farnesina.