Folgorato durante lavori di manutenzione: operaio di 42 anni ustionato gravemente

Infortunio sul lavoro a Bravetta nella notte tra venerdì 1 e sabato 2 luglio. Un operaio di 42 anni è rimasto folgorato e ustionato mentre stava svolgendo dei lavori di manutenzione presso una cabina elettrica in via Camillo Serafini. L'incidente è avvenuto alle 3.08. Secondo quanto si apprende l'uomo stava in particolare svolgendo lavori di manutenzione su due cavi quando è rimasto folgorato.

Sul posto il 118 che ha riscontrato ustioni di secondo e terzo grado su tutto il corpo del 42enne. A causa delle ferite l'operaio, che non ha mai perso conoscenza, è stato trasportato al Sant'Eugenio dove è attualmente ricoverato non in pericolo di vita.

Sul posto gli agenti del commissariato Monteverde e del reparto Volanti. Giunti sul posto il luogo dell'incidente era già stato messo in sicurezza dalla ditta che lavora per conto della società Areti.