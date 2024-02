Influencer perseguitata da un trapper: l'incontro sui social, la relazione a distanza e le violenze

Si sono conosciuti sui social, su Instagram. Poi hanno iniziato una relazione. Una storia d'amore come tante che, però, ben presto si è trasformata in un incubo per una ragazza romana di 21 anni, un influencer, rimasta vittima di un trapper di Bologna di 22 anni, adesso accusato di atti persecutori e diffamazione nei confronti della sua ex. A ricostruire la vicenda sono stati i carabinieri del nucleo investigativo di Roma e la procura.

L'inizio della relazione

Stando a quanto emerso, i due aveano iniziato a frequentarsi l'anno scorso, dopo una serie di like e cuoricini scambiati sui social. Nonostante la distanza, la relazione andava avanti fino a quando qualcosa tra i due si rompe, dopo che il trapper aveva avuto comportamenti aggressivi e violenti, sia fisicamente e che verbalmente, che avevano portato l'influencer romana a lasciarlo una prima volta ad agosto 2023.

Il ragazzo, però, non si è dato per vinto e con la promessa di un cambiamento del suo comportamento ottiene una seconda chance. La dinamica di coppia non muta, così come le aggressioni. Lei, allora, lo lascia definitivamente e la situazione degenera tanto che la ragazza decide di denunciare tutto ai carabinieri a dicembre 2023.

Le offese e le minacce

Secondo quanto ricostruito dalle indagini dei carabinieri, il trapper aveva iniziato a rendere un inferno la vita dell'influencer romana. Su Instagram aveva creato un canale broadcast con il solo scopo di umiliarla e minacciarla con frasi del tipo "se non stai con me ti rovino la vita". Il tutto incitando i propri follower, più di 300 mila, a odiarla.

Sempre sui social il ragazzo avrebbe pubblicato video e messaggi offendendola. Non solo. In più circostanze, il trapper bolognese si è presentato improvvisamente davanti casa della vittima, minacciandola e avrebbe anche reso pubblici alcuni elementi privati della giovane, senza chiederle il consenso. L'influencer, ormai vessata, ha scelto di cancellarsi dai social vivendo "un grave stato d'ansia" e di "timore per la propria incolumità", spiegano gli investigatori.

Il provvedimento

Al trapper, rintracciato nel capoluogo emiliano dove vive, i carabinieri hanno notificato l'ordinanza che dispone il divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa con l'applicazione del braccialetto elettronico, emessa dal gip di Roma. Il provvedimento dispone anche il divieto di avvicinamento all'appartamento dove ora risiede la donna, con divieto di rivolgerle la parola in qualunque modo, anche ove la incontri occasionalmente, e di comunicare con la stessa in qualunque modo.